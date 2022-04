. Il centrocampista portoghese (classe 1994 ex Udinese e Sampdoria) ha prolungato il proprio contratto fino a giugno 2026, con un'opzione per un'ulteriore stagione.- Lo stesso Bruno Fernandes ha commentato: "Ho sempre avuto un rapporto speciale con il club e i nostri fantastici tifosi fin dal giorno in cui sono arrivato qui. Sono cresciuto guardando questa squadra, sognando di avere la possibilità di giocarci un giorno. Ora quel sogno è una realtà e un onore, è un privilegio indossare questa maglia. Tutti vogliamo dare ai tifosi le vittorie che meritano, il meglio deve ancora venire".