Sono passati. Sei anni conper il centrocampista francese, sei anni in cui il suo nome è stato spesso al centro di rumors di mercato, con una squadra che, più delle altre, è stata accostata al suo nome: proprio la. E così sta accadendo anche in questi mesi, col contratto che lo lega ai Red Devilse poca voglia di rinnovarlo.Qualche giorno fa è stato lo stesso Pogba a chiarire la sua volontà per il futuro a: "Sul mio futuro ancora non c'è nulla di deciso, posso decidere domani o a mercato aperto. Per ora voglio solamente finire bene la stagione e voglio tornare a vincere titoli. L'annata calcistica è quasi terminata e".In questa situazione, cosa farà la Juve? A oggi, la rivoluzione cominciata la scorsa estate con l'addio di Cristiano Ronaldo e che sta proseguendo con la scelta, forte, di non rinnovare il contratto di Dybala,di un calciatore quasi 30enne come Pogba. Chiaramente, a Torino conoscono però benissimo quello che Paul potrebbe dare per, con Allegri che più di tutti gli allenatori che il francese ha avuto in carriera ha saputo esaltarne le caratteristiche. Non è quindi da escludere un tentativo, se le cifre dell'operazione dovessero essere più basse. E se, soprattutto, dal classe '93 arrivassero segnali per un secondo Pogback.