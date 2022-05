Il Manchester United ha comunicato l'arrivo di Andy O'Boyle come nuovo Deputy Football Director con questa nota ufficiale sul sito della società:



"Andy O'Boyle è stato nominato vicedirettore calcistico del Manchester United, rafforzando ulteriormente la catena di comando nel dipartimento calcistico del club. O'Boyle lascerà il suo attuale ruolo di Head of Elite Performance in Premier League per unirsi allo United quest'estate. Fornirà supporto a John Murtough, direttore sportivo, nel guidare la strategia calcistica del club attraverso la prima squadra, l'Academy e la squadra femminile. La nomina segna un ritorno a Carrington per O'Boyle, 16 anni dopo aver lavorato come allenatore nella nostra Academy con giovani giocatori tra cui Marcus Rashford.



"Siamo lieti di dare il benvenuto ad Andy di nuovo al Manchester United per assumere questo ruolo importante nella leadership del club", ha detto Murtough. “Andy ha esperienza in tutte le aree tecniche del calcio, dal fitness e dalle scienze sportive allo scouting e al reclutamento. Questo lo renderà un'aggiunta preziosa alla mia squadra a Carrington mentre continuiamo a rafforzare la leadership e la pianificazione strategica in tutte le nostre attività calcistiche".