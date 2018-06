Dopo il centrocampista brasiliano Fred, acquistato per 60 milioni di euro dallo Shakhtar Donetsk, il Manchester United si assicura il secondo colpo del mercato estivo, ufficializzando l'arrivo dal Porto del promettente difensore classe '99 Diogo Dalot. Utilizzato 8 volte in prima squadra nella passata stagione, Dalot è un terzino destro adattabile anche sulla corsia opposta che fa dell'atletismo e della fase propulsiva i suoi punti di forza. Il suo nome era finito sul taccuino di Juventus e Napoli, ma a spuntarla è stato lo United, forte anche della presenza in panchina del connazionale José Mourinho. Dalot ha firmato un contratto fino a giugno 2023, con opzione per un'altra stagione.