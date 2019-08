Ora è ufficiale: Harry Maguire è un nuovo giocatore del Manchester United. La conferma è arrivata dal Leicester, suo ormai ex club, attraverso una nota ufficiale. Dopo due stagioni con le Foxes, Maguire approda ai Red Devils per 80 milioni di sterline (87 milioni di euro), cifra record per un difensore.



PRIME PAROLE - Intervenuto ai microfoni dei canali dei Red Devils, Maguire ha dichiarato: "Sono felice di aver firmato per questo club. Ringrazio il Leicester, ma quando il Manchester United ha bussato alla mia porta, è stata un'opportunità incredibile. Sono entusiasta dei piani che Solskjaer ha per la squadra. Non vedo l'ora di incontrare i miei compagni e iniziare la stagione".