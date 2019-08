Nulla da fare: fra Juventus e Manchester United tutto resta bloccato attorno alla posizione di Paulo Dybala che, al momento, non ha alcuna intenzione di agevolare una trattativa che, in fondo, lui non ha mai voluto. I due club, ma anche Lukaku e Mandzukic aspettano la decisione della Joya che domani vivrà una giornata che sarà indiscutibilmente decisiva.



VISITE E CONFRONTO - Sì perché dato che l'affare non si è sbloccato e non è andato in porto il suo passaggio ai Red Devils, domani Dybala si presenterà prima al J Medical per svolgere le visite di rito per l'idoneità sportiva di inizio stagione (insieme ad Alex Sandro ndr.) e poi si recherà alla Continassa per prendere parte all'allenamento con il resto dei compagni (probabile una sgambata e del lavoro personalizzato). Solo al termine ci sarà, invece, il tanto atteso confronto faccia a faccia con Maurizio Sarri a cui l'argentino chiederà quello che potrebbe essere il suo ruolo in caso di permanenza.



C'È DISTANZA - Un summit da cui Dybala non otterrà certezze e che, probabilmente, lo spingerà ancor più ai margini. Un incontro che gli farà considerare con maggior interesse prima di tutto un futuro lontano dalla Juventus e, più in particolare, l'offerta del Manchester United. La distanza fra le richieste della Joya e la proposta dei Red Devils è importante sia lato stipendio (ne chiede uno molto alto superiore ai 10 milioni di euro), sia lato diritti d'immagine (c'è tensione con la società che cura il giocatore), sia lato commissione da garantire agli agenti (la richiesta è di circa 15 milioni). Sarà per la volontà del giocatore a poter sbloccare l'affare e il principio da cui partire per trattare. Per questo, domani, sarà sicuramente un giorno fondamentale. Per Dybala e per la Juve.