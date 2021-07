Raphael Varane è un nuovo calciatore del Manchester United. Il club inglese ha infatti annunciato in una nota sul proprio sito di aver raggiunto un accordo con il Real Madrid per il trasferimento del difensore francese, soggetto alle visite mediche e alla definizione dei termini con lo stesso Varane. L'intesa è stata ufficializzata anche dal Real Madrid, che ha ringraziato il giocatore "per la professionalità e il comportamento esemplare durante le dieci stagioni" in cui ha indossato la maglia dei Blancos vincendo 18 titoli, fra cui 4 Champions League. Varane costerà 50 milioni di euro ai Red Devils.