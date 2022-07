#MUTOUR22 SQUAD



Erik has named a -man squad to travel to Thailand and Australia this pre-season... #MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2022

La notizia era già nell'aria, ma adesso è arrivata l'ufficialità. Nella lista dei convocati del Manchester United per la tournée in Asia e Oceania. Il portoghese non fa parte dei 31 giocatori chiamati dal nuovo allenatore ten Hag per il pre campionato, tra i quali invece c'è il nuovo acquisto Malacia.- La società fa sapere che CR7 non sarà presente per motivi familiari, ma dietro la scelta potrebbe esserci anche la volontà del giocatore di cambiare squadra. Per questo, il suo agente Jorge Mendes si sta già muovendo per trovargli un nuovo progetto.. Secondo la stampa inglese lo United ha aperto all'addio di fronte a un'offerta intorno ai 15/18 milioni, Cristiano vuole giocare la Champions ed è pronto anche ad abbassare le sue richieste per cambiare aria.