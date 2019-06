Il Manchester United ha puntato Sébastien Haller. Secondo il Mail, l’attaccante francese in forza all’Eintracht Francoforte è il primo rinforzo richiesto dal manager dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer in caso di una cessione del belga Romelu Lukaku.



Haller, classe 1994, ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2021 e nella stagione appena conclusa ha realizzato 20 goal in 41 partite.