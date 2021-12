Il Newcastle starebbe preparando una mega offerta a Kieran Trippier dell'Atletico Madrid per convincerlo a non andare al Manchester United. Il 31enne terzino inglese ha ammesso di voler tornare in Inghilterra e i Magpies vorrebbero convincere ad accettare per garantirsi un tassello di qualità nella rosa allenata da Howe, a riportarlo è il Manchester Evening News.