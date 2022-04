Dopo l'annuncio di ten Hag come allenatore per la prossima stagione, il Manchester United inizia a individuare i primi obiettivi di mercato: secondo quanto racconta il Daily Mail, in mezzo al campo l'obiettivo è fare un doppio colpo e nel mirino ci sono Frenkie de Jong e Aurelien Tchouameni. Se dovessero riuscire a prendere tutti e due, a lasciare i Red Devils potrebbe essere Paul Pogba.