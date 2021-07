Sembrava una trattativa in dirittura d'arrivo quella che doveva portare Brandon Williams a vestire la maglia del Southampton la prossima stagione, invece ci sono state complicazioni. La richiesta di 2 milioni per il prestito oneroso da parte del Manchester United, unita alla richiesta dello stipendio da parte del terzino, sono state ritenute troppo alte dai saints, motivo per cui la trattativa si è bloccata. Il giocatore piace anche a Norwich e Newcastle, ma bisogna capire se saranno disposti ad accettare le condizioni dei red devils. Lo riporta talkSPORT.