Con l'arrivo di Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United, molti giocatori andranno rivalutati da zero. Tra i tanti profili, ce n'è uno che il tecnico olandese apprezza particolarmente: Donny Van de Beek. Ten Hag, che ha già allenato il centrocampista olandese ai tempi dell'Ajax, non vede l'ora di riaverlo con sé una volta che sarà tornato dal prestito all'Everton. Lo riporta il Mirror.