Nel corso di un'intervista con l'ex difensore Rio Ferdinand, il centrocampista del Manchester United Donny van de Beek ha spiegato il suo ruolo in squadra: "Sia Solskjaer che la società mi hanno voluto tenere, l'allenatore mi ha detto che ha bisogno di me e che mi ha visto diverso. Mi fido di lui, credo abbia un piano per me".