Donny van de Beek non si sta trovando per niente bene in questa sua avventura al Manchester United e le difficoltà che sta trovando sia in allanamento che in campo lo stanno spingendo a chiedere ai Red Devils l'addio già a gennaio e anche in prestito pur di ritrovare spazio e condizione. Il centrocampista olandese piace dai tempi dell'Ajax a Inter e Juve, ma se per i nerazzurri non c'è margine di manovra a gennaio, se dovesse partire Ramsey per il club bianconero potrebbe aprirsi uno spiraglio.