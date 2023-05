Diogo Dalot, ex terzino del Milan, ha trovato l’accordo con il Manchester United per il suo rinnovo di contratto fino al 2028 con un altro anno di opzione. Il portoghese è stato inseguito a lungo dalla Juventus già dalla scorsa estate. Il ventiquattrenne è stato accostato di recente anche al Barcellona e al Real Madrid e si ipotizzava anche un possibile ritorno in rossonero. Niente di tutto ciò è successo, perché ha pesato la forte volontà del Manchester United e di Diogo Dalot di proseguire con questo matrimonio iniziato nel 2018.



Dalot, a margine della firma, ha dichiarato: "Giocare per il Manchester United è uno degli onori più alti che si possano avere nel calcio. Abbiamo condiviso momenti fantastici negli ultimi 5 anni, sono cresciuto tantissimo e la mia passione per questo club incredibile è aumentata dal giorno in cui sono entrato a farne parte. Come gruppo di giocatori, ci sentiamo tutti all'inizio di un viaggio speciale. Posso assicurarvi che mi dedicherò senza sosta ad aiutare questo gruppo a raggiungere i nostri obiettivi e a rendere i tifosi orgogliosi di questa squadra".