In Inghilterra ha preso il via poco fa il "Cristiano Ronaldo day". Il giorno più atteso per il Manchester United, quello in cui provare a porre la parola fine sul caso apertosi dopo il rifituo del centravanti portoghese di entrare in campo al termine della sfida contro il Tottenham e che ha convinto Ten Hag a metterlo fuori rosa e sanzionarlo con una multa pesante.



RONALDO È A CARRINGTON - Cristiano Ronaldo è arrivato pochi istanti fa a Carrington, centro di allenamento del Manchester United, a bordo della sua Cadillac ed è apparso sorridente. Un segnale distensivo?



SCUSE O SCONTRO? - Nel corso della mattinata arriverà il confronto diretto faccia a faccia con Erik Ten Hag. L'allenatore pretende delle scuse aperte da parte dell'attaccante e un rientro in gruppo senza creare ulteriori tensioni accettando scelte e decisioni.



MERCATO - Ronaldo dovrebbe fare mea culpa per agevolare il rientro i squadra e non perdere la possibilità di lavorare ad alti livelli in vista del Mondiale. L'addio al Manchester United è però la pista più percorribile già a gennaio anche se le mosse di Jorge Mendes, almeno per ora, non stanno portando a proposte concrete. L'agente ha ricevuto il no di quasi tutti i club di Premier, Liga e anche Bundesliga contattati. Il sogno Napoli raccontato dalla stampa francese rimane tale e allora proprio Qatar 2022 dovrà rappresentare per CR7 il palcoscenico perfetto per trovarsi una nuova squadra.