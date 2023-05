Non sembra esserci un futuro per Wout Weghorst al Manchester United. Dopo essere arrivato all'Old Trafford, l'olandese ha segnato solo due gol. The Telegraph afferma che vorrebbe restare allo United quest'estate. Tuttavia non sono nemmeno iniziati colloqui su un accordo permanente e un altro rapporto del Manchester Evening News afferma che i desideri del giocatori non saranno esauditi, motivo per cui tornerà al Burnley.