Lunedì il quotidiano sportivo di Buenos Aires Olé aveva lanciato quella che loro stessi hanno definito una bomba: Cavani al Boca Juniors la prossima estate. La notizia era stata confermata dal padre dell’attaccante uruguagio ai microfoni della trasmissione argentina Superfútbol, il quale aveva dichiarato che il figlio non si trova bene in Inghilterra e vorrebbe tornare in Sudamerica, confermando anche i contatti con il vice-presidente xeneize, Joan Román Riquelme.



Il matador però, ad oggi è un giocatore del Manchester Utd e, fra questo giovedì e il prossimo, sarà probabilmente uno dei protagonisti (vista l’assenza di Rashford) dell’affascinantissimo ottavo di finale di Europa League contro il Milan. Così, alla vigilia della partita, ha voluto rassicurare i tifosi postando una foto su Instagram con la frase “Orgoglioso di vestire questa maglia” a fare da didascalia.