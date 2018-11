Juan Mata, trequartista del Manchester United, parla popola vittoria sulla Juventus: “Sentivo dentro di me che dovevo prendermi la responsabilità di calciare quella punizione dal limite dell'area. Segnare l'1-1 è stato fondamentale, perché ci ha permesso poi di credere nel 2-1. Questo è uno dei gol più importanti che ho realizzato se consideriamo l'importanza del match. Ho visto un Manchester United fantastico in uno stadio fantastico, con una gran bella atmosfera. Siamo tutti felici per questo successo, è un grande passo avanti, ma ci restano ancora altre due gare di Champions da giocare”.