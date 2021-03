Nemanja Matić è arrivato al Manchester Utd nel 2017 e da poco ha rinnovato il contratto, che andrà in scadenza nel 2023. Il centrocampista trentaduenne ha rivelato ai portoghesi di Sport TV di non avere alcuna intenzione di lasciare i Red Devils, ma ha lasciato aperte le porte per un suo possibile ritorno al Benfica, la squadra che lo aveva prelevato dal Chelsea nel 2011 e che lo aveva fatto esplodere favorendone il ritorno a Stamford Bridge nel 2014.



“Il Benfica è sempre stato nel mio cuore, vedremo cosa mi riserverà il futuro. Se un giorno dovessero pensare di avere ancora bisogno di me ci rifletterei, ma ora sono felice al Manchester Utd e non sto pensando di andarmene, anche se nel calcio non si sa mai. Se un giorno dovessi tornare in Portogallo, l’unico club dove vorrei andare è il Benfica” ha dichiarato alla tv portoghese.