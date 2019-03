Durante la conferenza stampa pre-match contro l'Arsenal, Ole Gunnar Solskjaer, dopo l'impresa di Champions contro il PSG, torna a parlare e lo fa in merito a quello che sarà il suo futuro su cui si stanno interrogando in Inghilterra.



Il tecnico dei Red Devils si è così espresso:"Il mio futuro? Sono qui per lavorare, abbiamo interrotto il mio contratto con il Molde per poter venire qui. Voglio dare il massimo per questa squadra ogni giorno, poi vedremo a fine anno cosa accadrà".