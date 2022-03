Nel giorno in cui l’Italia si ritrova a Coverciano,presenta in conferenza i playoff e la delicata sfida di giovedì contro la, semifinale degli spareggi e prima tappa obbligata per conquistare l’accesso ai. "Concentriamoci sulla prima, tutti dicono che è scontato ma non è così. Non saranno partite semplici ma siamo ottimisti. Bisogna pensare a ciò che è accaduto a luglio e ripartire da quello"."Balotelli? Ho portato chi poteva essere più utile. C’è poco spazio per provare cose nuove, la base è stata quella dei giocatori dell’europeo. Joao Pedro? L’ho scelto perché può fare la seconda punta oltre che l’esterno"."Sulle condizioni di Insigne e Barella non sono preoccupato, in Nazionale hanno sempre fatto bene. Poi chiaramente nel corso della stagione ci sono momenti in cui non sei al cento per cento. Chiellini? Vedremo. Probabilmente non farà due partite anche se sta bene, è positivo che abbia giocato con la Juve". Su Bonucci: "Si sta allenando e sta abbastanza bene, ma sarà valutato per la seconda partita. Una squadra che vuole vincere deve avere una difesa forte"."Saranno sufficienti 5 giorni tra una partita e l'altra? Forse sono meglio i 5 tra giovedì e martedì che i tre tra oggi e giovedì. Emerson è arrivato lunedì mattina, molti hanno giocato. Non credo la squadra possa cambiare così tanto tra una gara e l'altra. Il nostro obiettivo è vincere i Mondiali e per farlo dobbiamo vincere queste due partite. Vogliamo andare al Mondiale per vincerlo"."Ci dispiace per l’eliminazione delle nostre squadre in Champions, anche perché andare avanti serve ai sempre ai giocatori per fare esperienza"."L’Italia interessa quando gioca i Mondiali o gli Europei, ma queste due partite possono portarci in Qatar quindi gli italiani faranno il tifo per noi. Avere il Barbera pieno sarà importante, quello di Palermo è un ambiente sempre entusiasmante. L’importante è avere massima concentrazione per questa partita. Gufi? "Noi siamo concentrati sulla partita. I gufi ci saranno sempre, non credo sia un problema".