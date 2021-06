Il ct dell'Italia, Roberto Mancini ha dichiarato dopo la vittoria per 4-0 in amichevole con la Repubblica Ceca: "L'abbiamo affrontata in modo giusto, facendo un'ottima gara, di buon auspicio per l'inizio degli Europei. Nei primi 10 minuti abbiamo carburato, però speravo di vedere una prestazione così. Sappiamo che siamo giovani e che dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista, ma fare l'ultima amichevole così e una buona cosa. Dobbiamo fare il nostro gioco, siamo una squadra offensiva e dobbiamo cercare di attaccare e difendere bene con un buon equilibrio".



"Insigne ha segnato un bel gol nel giorno del suo compleanno, stiamo bene insieme e questo è importante".