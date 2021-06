La prima situazione che sarà definita, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà quella legata a Gianluca Mancini. Pur avendo il contratto in scadenza nel 2024, il difensore giallorosso sarebbe davvero uno dei pezzi pregiati del mercato. Per lui hanno chiesto informazioni, oltre alle solite big del nostro campionato (e fra queste l’Inter di recente), anche alcuni dei più importanti club inglesi. Per questo, visto che il suo ingaggi non arriva neppure al milione e mezzo a stagione, la volontà è quella di andare almeno al raddoppio, anche se la trattativa vera e propria deve ancora entrare nel vivo. Proprio per agevolarla, è possibile che si possa parlare anche dell’inserimento di una clausola di rescissione, ma non “impossibile”, come quella da 80 milioni che è stata apposta sul fresco rinnovo di Ibanez, ma se vogliamo più “praticabile” (40?), cioè in grado – in un possibile futuro – di far scattare qualche riflessione in alcune delle massime società europee.