Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha commentato così a Rai Sport il pareggio contro l'Ucraina: "C'è rammarico per il risultato, non ci dice bene perché stasera meritavamo un paio di gol in più. Dobbiamo migliorare questo aspetto. Dobbiamo essere più incisivi, quando hai tanti palloni devi segnare. Quando inizi a fare i cambi poi tutto diventa problematico. Abbiamo concesso, ma anche continuato a spingere. La partita è stata buona. Barella? Ottima partita al debutto, un po' più facile per lui in casa rispetto ai ragazzi che hanno debuttato in Portogallo. Ora abbiamo 4 giorni per recuperare e poi cercheremo di fare il meglio nel prossimo impegno".