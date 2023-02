Nella lista del Milan per l'estate c'è anche, attaccante classe '99 del Boca Juniors e in prestito al Tigre, col quale in Argentina ha segnato un gol a partite in 6 presenze tra campionato e coppa. Intervenuto a Sportitalia, il padre e agente del giocatore, Carlos, ha parlato di un suo possibile in Italia: "E' il capocannoniere della nazione Campione del Mondo,; poi sarà il tempo a dire se saprà mantenersi a questi livello. Sappiamo che in Italia ci sono diversi club su di lui, la società parlerà con chi mostrerà più interesse".- "E' un attaccante bravo con entrambi i piedi;gli piace gestire il pallone. I suoi modelli sono Ibrahimovic, Van Basten, Vieri e Batistuta".