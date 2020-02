Il ct dell'Italia, Roberto Mancini ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Partendo a fari spenti con molta umiltà a Euro 2020 la nostra Nazionale potrebbe andare lontano, molto lontano. Spero che gli avversari ci sottovalutino".



"La Serie A è un campionato bellissimo, con tre squadre in un punto e ancora tutti gli scontri diretti da giocare. Dopo tanti anni di vittorie è normale attraversare un momento più complicato, anche perché la Juve ha cambiato allenatore e anche diversi giocatori. In Italia siamo abituati subito a esagerare dopo una sconfitta, quella di Sarri rimane la squadra più forte".



"L'Inter e la Lazio sono state brave ad approfittare della frenata della Juventus, se riuscissero a rimanerle agganciate potrebbero giocarsi il titolo. La Lazio è la sorpresa: domenica affronterà l'Inter in una sfida importantissima. A Conte faccio i complimenti per quello che sta dimostrando, ha ottenuto i giocatori che voleva e sta portando l'Inter dove merita di stare".



"Il Milan ha giocatori validi e sta migliorando anno dopo anno. Non sono dell’idea che in ogni stagione si debbano vendere i giocatori per cercarne altri, in questo modo una squadra non può avere una base solida. Ibrahimovic è un grande campione. Ha la sua età, ma quando gioca lo sa fare ancora molto bene. Credo che lui sia stato in assoluto uno dei giocatori più forti al mondo".