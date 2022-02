E’ primo Gianluca Mancini, in una classifica poco invidiabile. Il vice capitano romanista è, infatti, il calciatore più sanzionato d’Europa con 10 gialli e una espulsione. L’ammonizione presa ieri col Sassuolo (che costerà l’ennesima squalifica) gli permette di balzare in testa nella classifica dei primi sei campionati del Vecchio Continente prendendo in considerazione Inghilterra, Germania, Spagna, Francia, Portogallo e ovviamente Italia. Stesso numero di gialli per Willyan Rocha del Portimonense e per Gonzalo Verdù dell’Elche.



RINNOVO - Da rosso sono anche le ultime prestazioni di Mancini che è in odore di rinnovo (in teoria manca solo l’annuncio) ma che oltre ai tanti gialli ha accumulato pure tantissimi errori individuali che rischiano di farlo scivolare anche fuori dalla Nazionale dove l’altro Mancini gli aveva già chiuso le porte all’ultimo minuto prima dell’ultimo Europeo. Nonostante questo, come detto, il suo sarà il primo rinnovo ad essere ufficializzato. L’accordo è stato trovato prima di Natale e prevede un aumento dello stipendio a 3 milioni più bonus fino al 2026. L'annuncio era stato congelato in attesa di tempi migliori per la Roma. Ma ormai è tutto fatto.