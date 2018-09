Sampdoria-Fiorentina è una partita che interessa tantissimi allenatori e addetti ai lavori. Il pubblico al Ferraris non è numerosissimo, ma sono molti i personaggi legati al mondo del calcio in tribuna a Marassi. Su tutti spicca la presenza dell'ex blucerchiato e C.T. della Nazionale Roberto Mancini, pronto a seguire il match. Parecchi i nomi sul taccuino dell'allenatore, da Chiesa a Biraghi, passando per Benassi, Tonelli, Caprari e, perchè no, anche per Fabio Quagliarella.



Oltre al 'Mancio', sugli spalti è presente anche l'ex tecnico doriano Walter Zenga, attualmente libero dopo l'esperienza al Crotone. L' 'Uomo Ragno' è arrivato accompagnato da Benny Carbone, ex attaccante dell'Inter. Da segnalare anche la presenza del mister dell'Entella Boscaglia e il direttore sportivo del club di Chiavari Matteo Superbi.