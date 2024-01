Mancini fa infuriare la federazione dell'Arabia: 'Inaccettabile'. Ecco cos'ha fatto il ct

Roberto Mancini è sotto attacco in Arabia Saudita dopo la sconfitta con la Corea del Sud ai rigori ai 16mi di Coppa d'Asia a Doha. L'x ct della nazionale italiana è finito al centro delle polemiche perché ha lasciato il campo prima della fine dei calci di rigore: un atteggiamento "del tutto inaccettabile", ha tuonato il presidente della Federcalcio Saudita. Ricordiamo che Mancini non si è fermato a vedere il rigore decisivo del sudcoreano Hwang Hee-chan che ha eliminato la squadra saudita. Dopo un pareggio per 1-1, la Corea del Sud ha vinto 4-2 ai rigori e affronterà l'Australia nei quarti di finale in Qatar.



Mancini, si era già scusato ieri dicendo che pensava "fosse già finita la partita". Il presidente della Saudi Football Federation, Yasser Al-Misehal, ha sottolineato in un'intervista con l'emittente saudita SSC che "l'uscita dell'allenatore è del tutto inaccettabile": "Discuteremo con lui perché quanto è accaduto - ha aggiunto, come riporta l'Ansa -. Ha il diritto di spiegare il suo punto di vista e poi decideremo l'azione appropriata". "Tecnicamente siamo soddisfatti della prestazione in Coppa d'Asia - ha aggiunto Misehal - anche se non mi piace mai perdere".



Mancini ha precisato che "non ho voluto mancare di rispetto a nessuno" 'scomparendo' nel tunnel prima che la Corea del Sud calciasse il rigore che ha eliminato martedì l'Arabia Saudita dalla Coppa d'Asia. "Sono molto felice e sono molto triste - il commento di Mancini -. Triste perché siamo stati eliminati, ma allo stesso tempo contento perché siamo migliorati molto. Abbiamo lavorato un mese insieme, e questo è stato davvero importante. Ora siamo una squadra, anche se è chiaro che dobbiamo migliorare ancora".