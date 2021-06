che, dall’alto del suo primo posto nel girone e a tre giorni dalla sfida con il Galles,, o avanzare intrepida magari con il terzo successo di fila. Nello sport e nel calcio nessuno, che non sia propriamente in malafede, ama farsi superare da un avversario, magari più debole, in ragione di un calendario più benevolo. Tuttavia, se qualcuno ha avuto la bontà di leggere il mio pezzo di presentazione alla partita, sa che augurarsi una provvida sventura sarebbe tutt’altro che disagevole, soprattutto se Mancini mettesse in campo quasi tutte le seconde linee a sua disposizione.perché, chiunque verrà dopo Austria, Olanda o Ucraina (una sarà l’avversario degli ottavi), dovrà vedersela con l’Italia, cioé. Dopo aver minimizzato prima la Turchia e poi la Russia, è opportuno credere che anche i belgi e i francesi non siano ostacoli insormontabili, come è bello pensare che all’Europeo si va per battere i migliori, non per precostituirsi comode vie di fuga.Avanti a chi tocca, dunque, per un’Italia bella e compatta, umile e varia, capace di esaltare i ragazzi del Sassuolo (Locatelli con la sua doppietta e Berardi sempre più imprendibile) come il napoletano-lazialeL’ha fatto con un’azione strepitosa (25’) cominciata con un perentorio e volatile cambio di gioco di Locatelli e conclusa dallo stesso giocatore dopo un assist sublime di Berardi, in grado di sprigionare tecnica e velocità nell’uno contro uno su un avversario, prima di mettere in mezzo per il compagno di squadra (anche al Sassuolo) che ha messo dentro di interno destro. L’ha rifatto, sempre con Locatelli (52’), con il tiro da fuori (sinistro del giovane ex milanista) su assist corto di Barella. Infine, l’Italia, si è congedata dai sedicimila dell’Olimpico (88’) grazie a Ciro Immobile (destro da fuori) che ha raffinato un prezioso anticipo di Toloi (subentrato a Berardi) a metacampo.Mancini ha cominciato con i soliti undici (Di Lorenzo per Florenzi, in tribuna al pari di Verratti e Castrovilli) e, naturalmente, con la difesa a quattro.(Toloi, Bonucci, Acerbi), sia perché Chiellini non ci sarà per un po’ (sostituito al 24’ da Acerbi), sia perché una variazione tattica è sempre bene prevederla e verificarla. A me la difesa a tre non piace (perdi un uomo rinunciando all’uno contro uno centrale) però capisco che se Toloi, Bastoni e Acerbi, nei loro club, difendono a tre non si può farsi cogliere impreparati.Fatta eccezione, forse, per i primi otto minuti in cui gli uomini di Petkovic sono scattati dai blocchi a ritmi altissimi e con bellicose premesse. Ma è stato un fuoco fatuo. L’Italia, incontenibile a sinistra dove agisce un sempre brillante Spinazzola, si è prima fatta vedere con un colpo di testa di Immobile (alto) e poi ha addirittura segnato con Chiellini, su calcio d’angolo, battuto dalla sinistra da Insigne. L’arbitro Karasaev, dopo un consulto al Var, ha annullato per un doppio tocco di mano di Chiellini sul colpo di testa (la rete era stata segnata di piedi dopo il salto).. Insigne (34’) ha avuto l’occasione del raddoppio quasi immediato (salvataggio di Akanij su pallonetto da dentro l’area) e, tre minuti dopo, l’opportunità è capitata sui piedi di Spinazzola che si è divorata la metacampo avversaria sprecando con un esterno destro velleitario (perchè non il sinistro che è il suo piede?)Prima di Chiesa per Insigne e Toloi per Berardi (con relativa difesa a tre, Di Lorenzo e Spinazzola nel ruolo dei quinti) ci ha provato Berardi (65’, tiro alto). Poi due diagonali fuori di Immobile, infine Cristante per Barella e Pessina per Locatelli. Ma siccome ormai l’Italia non è sazia se non segna almeno tre gol, ecco la folgore di Immobile su cui Sommer, in ritardo, pasticcia.L’Europeo è appena cominciato e siamo già promossi. Ma non siamo contenti.