Il ct dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato a Rai Sport al termine dell'amichevole persa 2-0 contro l'Austria.



APPROCCIO - "Nel secondo tempo siamo stati noi. Nel primo tempo abbiamo avuto la prima palla gol e lì devi segnare e cambia la partita. Poi abbiamo fatto molti errori tecnici. Loro recuperavano palla e attaccavano in campo aperto. Nel secondo tempo siamo entrati molto meglio"



RIENTRI - "Sono rientrati in tanti, ma alcuni rientravano da tanto tempo in cui non giocavano. Peccato solo aver chiuso con una sconfitta questo periodo"



NUOVO MODULO -" Non è andato benissimo, abbiamo fatto poco pressing con gli attaccanti. Ci siamo trovati con una squadra troppo lunga e ci ha penalizzato perché ha lasciato loro tanti spazi da attaccare. Nel secondo tempo ho visto comunque un'ottima squadra, sfortunata e poco precisa dato che non abbiamo fatto gol"