Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, parla di Mario Balotelli e Mauro Icardi.



“Se Icardi può ancora migliorare? A livello di gol non credo, ne segna abbastanza. E anche a livello di partecipazione al gioco della squadra, quando ero all'Inter partecipava, poi è chiaro che si può sempre migliorare”.



SU BALOTELLI - “Erano quattro anni che non lo vedevo, è maturato come persona. Le qualità tecniche non si discutono, dipende molto da lui. Tecnicamente ha tutte le qualità, è bravissimo, ha un tiro straordinario, sa giocare. Deve collegare un po’ tutto, ma non ha perso quelle qualità che mostrava già all’Inter. Nell’ultimo anno a Nizza è migliorato. Se può giocare con Immobile? Può giocare con tutti, con Immobile, Insigne, Chiesa, Zaza, Belotti. Non ha grandi problemi. E può affrontare qualsiasi difensore al mondo”.