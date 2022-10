Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Lecce: "Il potenziale della Roma c'è, la mia frase detta a San Siro era legata a quella partita. Per caricarci ci siamo detti tutti quella frase, ma la nostra sensazione di essere forti c'è e i passi falsi come quello di giovedì non vanno fatti. Oggi c'è la convinzione di andare a vincere".