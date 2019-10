Gianluca Mancini è uno degli uomini del momento in casa Roma: da difensore centrale, Paulo Fonseca ha dovuto reinventarlo come centrocampista centrale a causa della recente sequenza di infortuni in quella zona del campo, senza che il rendimento dell'ex atalantino ne risentisse. Un'esperienza quella in nerazzurro fondamentale per la crescita calcistica del ragazzo: "Cosa è cambiato rispetto all'Atalanta? Prima di tutto il modulo di gioco, dalla difesa a tre a quella a quattro. La Dea ha un calcio diverso da tutte le squadre di Serie A. All'inizio ho trovato delle difficoltà, ma grazie ai compagni e al mister sono riuscito ad inserirmi bene e a capire le indicazioni dell'allenatore".



Sulla sua meticolosità: "Sono uno che chiede molto a sé stesso. Dopo la partita mi riguardo le mie azioni anche 3 o 4 volte, per capire gli errori e dove posso migliorare. Sono un amante del calcio, vedo molte partite e così posso studiare anche tutti gli attaccanti della nostra Serie A".



Sul suo futuro: "Tra 20 anni spero di essere un buon padre di famiglia e di aver lasciato nel calcio qualcosa di bello per le generazioni che verranno. Come io ho vissuto la generazione dei giocatori che vedevo in tv, come Nesta, Cannavaro e Materazzi. Erano unici e spero, a parti invertite, di recitare anche io questo ruolo".