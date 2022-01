Il ct della Nazionaleha parlato dal centro tecnico di Coverciano e ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in vista delloper l'occasione - che si protrarrà fino alla giornata di venerdì - l'ultima di vedersi prima degli spareggi di marzo per qualificarsi al Mondiale.Non sono mancate ovviamente le domande sulla chiamata di Mario Balotelli: "Volevo ringraziare i club che ci hanno dato la possibilità di avere i ragazzi qui, non era una data FIFA e quindi grazie per la disponibilità.; è giusto anche valutare chi non veniva chiamato da tempo tipo Balotelli o altri".e le prospettive per il Mondiale: "NoiPoi ci sarà una finestra a settembre e poi eventualmente i Mondiali."., quindi va bene, ma non credo sia questa una situazione di disperazione.Noi lo abbiamo perso un po' di vista e vederlo dal vivo un paio di giorni può essere molto più utile. Poi un giocatore deve anche integrarsi in un gruppo già costruitoquesto è un altro aspetto importante.Credo sia felice di essere qui e lo valuterò, tutto qui. E' l'unico modo per porter vedere lui e gli altri".Sulla posizione di: "Per me è una grande mezz'ala d'attacco, continuo a pensare questo. Poi ha il fisico e la conclusione per giocare in attacco: vanno valutate tante cose, come mezz'ala d'attacco ci dà la possibilità di essere più forti nella fase offensiva".: "Io conosco Joao per averlo visto giocare, è in Italia da tanti anni. Ha delle qualità tecniche importanti, è un giocatore bravo e se è qui ci può stare. Luiz Felipe mi piace sia qui, riteniamo sia un grande difensore e può avere un grande futuro nella nazionale italiana".Infine Mancini ha fatto il punto sulle"Dobbiamo essere pronti a tutto: tOra sta anche facendo gol con continuità e questo è importante per un ragazzo giovane.Dipenderà anche dalla condizione dei giocatori a marzo".