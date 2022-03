Il ct Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Turchia, ha parlato del suo futuro:Fa piacere, poi ne riparleremo nei prossimi giorni: ora pensiamo a questa partita, poi con calma discuteremo sulle cose da migliorare per il futuro, ripartiamo con un nuovo ciclo"."Io li ho obbligati ad andare via perché se possiamo fare qualcosa per loro e per i club noi lo facciamo... Non avrebbero giocato, alcuni non erano al meglio fisicamente. Alcuni di loro li ho obbligati ad andare: il Chelsea ci ha mandato Jorginho tre giorni prima, non gli ha fatto giocare l'FA Cup. Anche Florenzi e Politano, non al meglio, li ho rispediti a casa perché non avrebbero giocato"."E' inutile stare a trovare spiegazioni... Dovevamo vincere il gruppo con almeno due punti di vantaggio sulla Svizzera. A Basilea la partita doveva finire 3-0, in Bulgaria doveva finire in goleada. La squadra ha sempre giocato: può essere stata più imprecisa ma questo è il calcio, le cose ci sono andate storte. Però è così, inutile stare a pensare o a cercare scuse. E' accaduto ciò che è accaduto, dobbiamo accettarlo"."Inseriremo sicuramente ragazzi più giovani, sperando possano avere esperienze importanti nei loro club perché questo è fondamentale. Lavoreremo su questo e vedremo quale sarà la situazione generale"."Li conosco abbastanza bene i ragazzi della rosa, erano un po' più giovani quando io ero al Galatasaray. Sono giocatori bravi tecnicamente e con personalità. La Turchia storicamente ha sempre avuto giocatori bravi".