Il ct della Nazionale Roberto Mancini non lascia molte speranze al centrocampista dell'Inter Stefano Sensi a una settimana dall'inizio dell'Europeo, dopo l'infortunio muscolare accusato nei giorni scorsi. Queste le sue parole in conferenza stampa dopo l'amichevole con la Repubblica Ceca: "Lorenzo Pellegrini è recuperato. Marco Verratti ha fatto passi da gigante, penso di poterlo recuperare per la Turchia. Lo vedo molto bene sinceramente. Sensi a casa? Vediamo, valutiamo, penso di sì".