Presente a Firenze, a Palazzo Vecchio, per assistere alla cerimonia di assegnazione del bando per il progetto di riqualificazione dello stadio "Franchi", il ct della Nazionale Roberto Mancini (foto Ansa) ha parlato in vista dei playoff del 24 e del 29 marzo che possono valere la qualificazione al Mondiale in Qatar: "Ci siamo complicati le cose da soli, ma sappiamo che abbiamo le capacità per farcela. La prima partita sarà forse la più difficile, ma giocheremo a Palermo e il pubblico starà vicino alla squadra. Mi fido dei ragazzi e sono ottimista, ma sappiamo che siamo attesi da dieci giorni duri. Avremmo voluto fare a meno di essere qui. A questo punto della stagione sarà importante la condizione fisica".



Sul conflitto in Ucraina: "La situazione è drammatica, dobbiamo cercare di fare qualcosa per il popolo ucraino che sta vivendo un momento molto difficile. Credo che anche in Russia la maggior parte delle persone sia contro questo conflitto e contro ciò che sta accadendo. Sembra quasi che tutto questo non sia vero".