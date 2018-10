Dopo aver incontrato Sergio Mattarella al Quirinale per la celebrazione dei 120 anni della Figc, il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato della vittoria di ieri sulla Polonia e del futuro degli azzurri: "Oggi è un giorno bello perché siamo stati dal Presidente della Repubblica, non capita spesso. Mattarella sogna la vittoria a Qatar 2022? Il 2022 è ancora lontano... Pressione? Ce la mettete voi giornalisti, noi cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, vorremmo sempre vincere e giocare bene, ma dipende anche dagli avversari".



SU UCRAINA E POLONIA - "Io penso che la gara con l'Ucraina sia stata giocata bene, meritavamo un risultato diverso. La partita di ieri, invece, è stata importante e mi fa piacere per i ragazzi, si meritavano la vittoria. Quella di ieri la Nazionale tipo? Dobbiamo avere tanti giocatori, non possiamo far giocare sempre gli stessi. In questo momento le cose stanno andando bene così, abbiamo calciatori che possono giocare col 4-3-3 e hanno più difficoltà con altri moduli, ma alla fine quello che conta è l'atteggiamento propositivo".



SUL PORTOGALLO - "Obiettivo primo posto? No, l'obiettivo è dare continuità a quanto fatto nelle ultime due partite anche col Portogallo in casa. Loro sono ancora un po' superiori a noi, sono campioni d'Europa in carica, ma l'obiettivo è quello di batterli a Milano".