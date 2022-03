Resta al timone. Roberto Mancini ha smaltito la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar eUna scelta tutt'altro che semplice, per certi versi inaspettata, considerando il fatto che dopo il fischio finale del match contro la Macedonia del Nord si sentiva responsabile, era sul punto di gettare la spugna, di mandare tutto all'aria. Non ne voleva sapere di andare avanti, si è convinto dopo aver ascoltato chi gli sta vicino, il suo staff, i giocatori e- In questi giorni ha lavorato ai fianchi, con un pressing quasi asfissiante, arrivando a fargli delle promesse per metterlo nelle migliori condizioni di lavorare.che per esempio hanno rifiutato di rinviare la giornata di campionato del 19-20 marzo concedendo alla Nazionale sono un giorno e mezzo di lavoro) eTradotto, riorganizzazione dei settori giovanili, valorizzazione dei calciatori italiani e maggiore considerazione della Nazionale, che ancora troppi vedono come un fastidio. Tutto questo è stato importante ma non determinante nella scelta finale:che si sono schierati apertamente con lui, eUn fattore determinante per guardare avanti, per raggiungere gli obiettivi. "Mi sento ancora a giovane. Volevo vincere un Europeo e un Mondiale e per quest'ultimo dovrò aspettare un attimo. Mi piace questo lavoro e coi ragazzi voglio riorganizzare qualcosa di importante". ha dichiarato ieri. Parole di chi si sente ancora al centro di un progetto, di che vuole ripartire. Ma con basi solide.