Nei maggiori campionati europei la lotta al titolo è combattuta, in Italia le due squadre di Milano e il Napoli si distanziano di pochi punti mentre in Inghilterra il Manchester City di Guardiola ed il Liverpool di Klopp si trovano a solo un punto di distanza.La squadra di Trabzon ha collezionato. I tifosi non vedono l’ora di festeggiare il titolo nazionale che manca da ben 38 anni, il primato vorrebbe dire anche qualificarsi alla prossima Champions League che manca a Trabzon da dieci anni. Negli ultimi anni la squadra turca ha rinforzato la rosa con degli acquisti importanti, su tutti. L’allenatoreè da quasi due anni alla guida di questa squadra ed è riuscito a creare una rosa compatta cheGran parte dei successi del Trabzonspor passano dai piedi di, l’ex attaccante del Parma sta finalmente riuscendo a mettersi in mostra ed ha segnato benserviti ai suoi compagni. L’ala sinistra nigeriana sta giocando la migliore stagione della sua carriera ed a 33 anni questa potrebbe essere una delle sue ultime ad alto livello.La squadra turca ha in squadra dei prospetti interessanti comeed, il primo è un trequartista di 22 anni mentre Özdemir ha 23 anni e predilige giocare da mediano. Entrambi hanno già esordito nella nazionale maggiore turca e nei prossimi anni potrebbero essere loro a trainare il centrocampo della nazionale.Il Trabzonspor oltre a puntare alla vittoria del campionato, sta cercando di vincere anche lae dovrà disputare tra poche settimane la semifinale contro il Kayserispor.i primi in classifica dovranno subito rialzare la testa dopo l’ultima sconfitta in trasferta contro il Rizespor. Anche un passo falso contro il Beşiktaş però difficilmente potrebbe preoccupare il Trabzonspor sia perché i punti di distacco dalle rivali rimarrebbero molti ma anche perché le restanti partite sono alla portata della squadra di Trabzon.Seppur il presidentevuole mantenere la concentrazione alta e ricorda che la storia dello sport è piena di sorprese, il Trabzonspor è a un passo dalla vittoria della Süper Lig turca.