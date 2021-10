Nicolò Zaniolo è rimasto fuori dai convocati per gli impegni dell'Italia in Nations League, ma non è una punizione, afferma il ct Roberto Mancini. A margine di della conferenza stampa andata in scena nella Sala Giunta del Coni nel forum ‘Stili di vita scorretti: l’alleanza tra medicina e sport’, il selezionatore degli Azzurri ha parlato anche del giallorosso: "Non rientra tra i convocati ma per scelta tecnica. E' giovane e sarà importante per la nostra nazionale. Non ha pagato il gestaccio ma penso che debba stare attento a certe cose". Lo riporta l'Ansa.