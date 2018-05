In un'intervista a Cadena Ser, il centrocampista classe '83 del Manchester City Yaya Touré ha parlato del suo futuro: "Uscire dalla porta principale facendo la storia è importante. Questa (contro il Brighton, ndr) è stata la mia ultima partita con il Manchester City, vedremo cosa succederà l'anno prossimo. Voglio ancora godermi un anno o 2 da calciatore, il calcio è la cosa più bella per me. Mi manca il Barcellona per Messi e Iniesta, che è una grande persona. Se il Barcellona mi chiama, andrò sicuramente".