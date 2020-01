L'Inter ferma la sua corsa e rischia di perdere terreno nei confronti della Juve. Al Via del Mare di Lecce finisce 1-1, con le reti di Bastoni e Mancosu. Non basta un buon primo tempo ai nerazzurri, che prima si vedono annullare un gol (a Lukaku), poi sfiorano ripetutamente il vantaggio, con Brozovic che centra anche un palo. Nella ripresa Bastoni croce e delizia: la sblocca a pochi minuti dall'ingresso in campo, poi però si perde Mancosu. L'Inter pareggia e la Juve ora può allungare.