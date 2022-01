Nahitan Nandez non ci sta e replica dopo i fatti raccontati nei giorni scorsi da Telemundo: il media ha raccontato che sul centrocampista del Cagliari (ora in quarantena in Sardegna per positività al Covid) penderebbe un mandato d'arresto dopo la denuncia per violenza domestica, psicologica e patrimoniale presentata dall'ex compagna Sarah Garcia Mauri; inoltre, Telemundo sostiene che, dopo il mandato di cattura emesso dalla Procura del quarto distretto di Maldonado, gli agenti di Polizia si sarebbero recati a casa di Nandez, non trovandolo perché aveva lasciato l'Uruguay per l'Italia il giorno prima. Ora Nandez, in un comunicato affidato a Subrayado, spiega: "Ho presentato una denuncia penale per dimostrare la falsità dei fatti raccontati. Sono partito il 29 dicembre visto che dovevo ritornare al mio club il 31 dicembre. Quindi è chiaro che io sia partito prima della denuncia presentata contro di me. La mia famiglia e i miei figli sono la cosa più importante per me, aspetto che la giustizia investighi sulla veridicità degli eventi e mi dia ragione: sono tranquillo".