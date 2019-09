Andrea Mandorlini, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport del pareggio con lo Slavia Praga dei nerazzurri e dell'imminente derby con il Milan: "Ogni partita ha una sua storia e il derby molto di più. Sicuramente l’Inter è una squadra che sta facendo bene, sta crescendo. Siamo rimasti tutti un po’ così da questa prestazione in Champions, però ci sta. Il derby è tutta un’altra storia, il Milan sta crescendo, è una partita aperta a tutto. Credo che l’Inter possa fare bene perché al di là di questo risultato, è una squadra in crescita. Credo che si debba avere tanta fiducia per questo campionato e per il derby".