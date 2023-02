Rolando Mandragora è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match fra Fiorentina e Braga valida per il ritorno dei playoff di Conference League. Queste le sue parole: "Sto trovando la continuità che volevo, poi le statistiche non mi interessano. Io cerco di dare il mio contributo, poi se le mie prestazioni portano risultati ben vengano. Abbiamo voglia di portare un trofeo a Firenze. Dobbiamo accantonare l'andata. Avere un atteggiamento feroce, e vincere anche domani.



LA DIFFERENZA DI RENDIMENTO - Ci siamo fatti questa domanda in spogliatoio. Ma le prestazioni ci sono. Purtroppo ci sta girando tutto male. Stiamo lavorando per avere continuità. Nel calcio moderno i ruoli sono universali. Le richieste del mister sui ruoli sono simili, sia da play che da mezzala.



ANCORA A SECCO - Non può essere solo sfortuna se non segno, ma ci sto lavorando su. Sulla catena di sinistra riusciamo a sviluppare bene, altre volte con gli spazi chiusi ci riusciamo meno. Le squadre in Italia ci conoscono meglio, ma le occasioni non mancano. Dobbiamo solo riuscire a concretizzare meglio



L'AMBIENTE - I primi ad essere arrabbiati per i risultati siamo noi. Stiamo lavorando come dei matti per invertire questo trend. Il gruppo segue sempre il mister, e noi ragazzi siamo tutti uniti