Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato ai microfoni di DAZN: "Ci stiamo allenando bene a Moena, c'è entusiasmo e ho trovato un gruppo che ha voglia di lavorare. Sono qui perché i viola hanno creduto in me più di tutti, infatti il Torino non ha esercitato l'opzione che aveva. Ed è stato semplice scegliere, sono felice: qui c'è grande ambizione. Obiettivi? Spero in una stagione all'altezza delle aspettative, sarei contento se ci confermassimo entrando in Europa".



Un giocatore a cui si ispira: "Mi piace Casemiro, amo fare il play ma posso fare anche la mezzala".